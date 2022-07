Processo a Ciro Grillo | le chat della ragazza | «Ero ubriaca | ho fatto un casino»

(Di giovedì 7 luglio 2022) Leche accusa, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria finiscono nel. Per richiestadifesa, che punta sulle parole scambiate da lei con le sue amiche per dimostrare «che aveva riconosciuto il suo errore». «Sono stanca, ieri ero, houna cazz… Poi ti racconterò», recita uno dei messaggi. Che per la difesa, tenuta da Giulia Bongiorno e Dario Romano, sono invece la prova del suo stato psicofisico alterato. Leerano state acquisite da Luca Levrini, comandante dei carabinieri di Tempio Pausania. Ieri intanto si sono presentati a sorpresa in udienza, al Tribunale di Tempio Pausania, Edoardo Capitta e Vittoria Lauria, due dei quattro accusati. ...

fanpage : È cominciata oggi #6luglio la terza udienza a porte chiuse del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di… - 2rMarzia : RT @DmitryEvic: I tg hanno detto che..Oggi nell’aula si svolge il processo (a porte chiuse) a Ciro Grillo e ai suoi tre amici genovesi acc… - Giordan48430646 : RT @DmitryEvic: I tg hanno detto che..Oggi nell’aula si svolge il processo (a porte chiuse) a Ciro Grillo e ai suoi tre amici genovesi acc… - Pugaciov2022 : RT @DmitryEvic: I tg hanno detto che..Oggi nell’aula si svolge il processo (a porte chiuse) a Ciro Grillo e ai suoi tre amici genovesi acc… - Marco1999Busa : RT @DmitryEvic: I tg hanno detto che..Oggi nell’aula si svolge il processo (a porte chiuse) a Ciro Grillo e ai suoi tre amici genovesi acc… -

L'Unione Sarda.it

Grillo Jr, il gestore del Billionaire: 'Nulla di anomalo' Prosegue al tribunale di Tempio Pausania ila carico diGrillo e dei suoi tre amici accusati di stupro di gruppo da una ragazza conosciuta in discoteca in Sardegna nel luglio del 2019 e poi invitata nella villa del figlio del ...... Edoardo Capitta e Vittoria Lauria, due dei quattro amici genovesi che conGrillo e Francesco Corsiglia sono acon l'accusa di violenza sessuale di gruppo su due ragazze. Violenza che ... Processo a Ciro Grillo, due dei 4 imputati a sorpresa in Tribunale - L'Unione Sarda.it La ragazza che accusa Ciro e i suoi tre amici di stupro si era confidata con il suo insegnante di kite-surf, tutto è finito a verbale ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...