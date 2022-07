Primi ospedali vicini al collasso Bollettino | criticità fortissime | il ruggito della pandemia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) La situazione epidemiologica dell'Italia è tornata sotto la lente di ingrandimento, dopo diversi mesi di calma. Una serie di fattori ha fatto sì che si scatenasse una nuova ondata di Covid, come non la si era mai vista in estate, che finora era stata l'unica stagione di “tregua” col virus. Il “liberi tutti”, l'abbandono delle mascherine e la comparsa di sottovarianti di Omicron super contagiose hanno fatto sì che l'Italia si ritrovi di nuovo a fare i conti con il Covid. Ildi oggi, giovedì 7 luglio, rilasciato dal ministeroSalute dà conto di 107.240 contagiati, 55.629 guariti e 94 morti, a fronte di 378.250 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 28,4% (lo stesso di ieri). Per il terzo giorno consecutivo sono quindi stati registrati più di 100mila nuovi casi nelle ultime 24 ore: conferma ...