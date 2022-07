Prima offerta ufficiale della Juventus per Koulibaly, il Napoli replica: la situazione è rovente (Di giovedì 7 luglio 2022) Potrebbero esserci importanti svolte nella importante trattativa che vede coinvolti Napoli, Koulibaly e Juventus. Il difensore centrale azzurro ha un contratto in scadenza nel 2023 che, fino a questo momento, non ha manifestato la volontà di rinnovare. I bianconeri hanno così individuato nel senegalese il sostituto perfetto per ammortizzare il doppio addio Chiellini-De Ligt (uno già certo, l’altro sembra presto destinato a diventare tale). Ieri sera c’è stato un incontro tra Fali Ramadani, agente di Koulibaly, e la Juventus. Si è parlato anche di Milenkovic, difensore della Fiorentina, ma ovviamente grande attenzione è stata posta sul futuro del comandante. FOTO: Getty – Napoli KoulibalyL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Potrebbero esserci importanti svolte nella importante trattativa che vede coinvolti. Il difensore centrale azzurro ha un contratto in scadenza nel 2023 che, fino a questo momento, non ha manifestato la volontà di rinnovare. I bianconeri hanno così individuato nel senegalese il sostituto perfetto per ammortizzare il doppio addio Chiellini-De Ligt (uno già certo, l’altro sembra presto destinato a diventare tale). Ieri sera c’è stato un incontro tra Fali Ramadani, agente di, e la. Si è parlato anche di Milenkovic, difensoreFiorentina, ma ovviamente grande attenzione è stata posta sul futuro del comandante. FOTO: Getty –L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riferisce ...

