Pretty Little Liars: Original Sin, il trailer della serie (Di giovedì 7 luglio 2022) HBO Max ha condiviso il trailer della nuova serie Pretty Little Liars: Original sin, in arrivo sugli schermi americani a fine luglio. Il mondo di Pretty Little Liars si espanderà con lo spinoff Original Sin, progetto di cui è stato diffuso il trailer, in attesa del debutto sugli schermi americani previsto per il 28 luglio. Nel video pubblicato da HBO Max vengono introdotte le protagoniste della nuova storia, mostrandole alle prese con i messaggi di A che minaccia di far emergere i loro segreti e quelli dei loro genitori. Dopo le prime tre puntate delle dieci previste, Pretty Little Liars: Original Sin ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 luglio 2022) HBO Max ha condiviso ilnuovasin, in arrivo sugli schermi americani a fine luglio. Il mondo disi espanderà con lo spinoffSin, progetto di cui è stato diffuso il, in attesa del debutto sugli schermi americani previsto per il 28 luglio. Nel video pubblicato da HBO Max vengono introdotte le protagonistenuova storia, mostrandole alle prese con i messaggi di A che minaccia di far emergere i loro segreti e quelli dei loro genitori. Dopo le prime tre puntate delle dieci previste,Sin ...

Pubblicità

Terrucch : @juperikizi non sono riuscita a vedere più di un paio di episodi (e per alcune a malapena il pilot) di queste serie… - Dany03__ : Qualcuno che guarda Pretty Little Liars??? - volanofarfalle : RT @unatizia_acaso: preferirò seeempre Pretty Little Liars originale scusatemi. Non ci saranno mai paragoni #PLLOriginalSin - obiwanlokii : dopo tipo 3 anni ho finito pretty little liars non ci si crede - to0youn9 : @0N7Y1H3BR4V3 guardati pretty little liars amo -