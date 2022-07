Premio Strega 2022 | Desiati vincitore con ‘Spatriati’

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Mario, autore di(Einaudi), è ildelha ottenuto 166 voti. Lo scrittore pugliese, che era già entrato in cinquina nel 2011 con ‘Ternitti’, si è aggiudicato la 76esima edizione battendo la concorrenza di Claudio Piersanti che con ‘Quel ‘Quel maledetto Vronskij’ (Rizzoli) che si è classificato secondo con 90 voti.non si è concesso il tradizionale brindisi con iel Liquoresubito dopo la proclamazione della sua vittoria da parte di Emanuele Trevi. “Lascio questa bottiglia intonsa”, ha detto. “La berrò in Puglia in ricordo degli scrittori della mia terra – ha aggiunto – In particolare di Maria Teresa Di Lascia che vinse lonel ...

Einaudieditore : Che gioia! Mario Desiati ha vinto il Premio Strega con SPATRIATI! #PremioStrega2022 - Einaudieditore : Veronica Raimo con NIENTE DI VERO, dopo aver vinto il Premio Strega Giovani, ha vinto lo Strega Off. Che bella noti… - Radio3tweet : Questa sera si contenderanno il premio letterario più ambito nel Ninfeo di Villa Giulia. Tra storie di famiglia, fa… - MediasetTgcom24 : Premio Strega, trionfa Mario Desiati con gli 'Spatriati' #PremioStrega #Desiati - Corriere : Premio Strega 2022, vince Mario Desiati con «Spatriati» -

Claudio Piersanti con il suo "Quel maledetto Vronskij" (Rizzoli) è tra i sette finalisti del2022 . Lo scrittore di Canzano festeggia così i quarant'anni di carriera, con una nomination di prestigio. Laureato in Filosofia, il 68enne ha avuto una prolifica attività da ...C'è grande attesa per conoscere il vincitore del2022 : i sette finalisti hanno tutti le carte in regola per portare a casa il successo, ma i bookmakers hanno le idee abbastanza chiare. Secondo gli analisti di scommesse, la ...Una vittoria annunciata e confermata con 165 voti quella di Mario Desiati al Premio Strega che ha confermato le aspettative per la felicità dei suoi tantissimi sostenitori. Un bersaglio già sfiorato ...