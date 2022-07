Premier League, i retroscena sull’arresto del calciatore per stupro (Di giovedì 7 luglio 2022) Si tratterebbe di una delle stelle del Mondiale Da giorni il mondo della Premier League è stato travolto da un pesante scandalo. Un calciatore, la cui identità non è stata resa pubblica, è accusato di stupro. Nelle ultime ore, le denunce di donne, sarebbero arrivate a 3. Il calciatore, che sarebbe uno dei top della Premier League, è stato denunciato lunedì 4 luglio e rilasciato su cauzione. Prima di essere liberato è stat detenuto a Londra per oltre 30 ore. Stando alle ultime il top player della Premier (massimo campionato inglese) sarebbe stato interrogato. A suo carico denunce di ragazze 20enni con stupri, secondo il Telegraph, avvenuti tra aprile e giugno dello scorso anno. Intanto, Scotland Yard sta cercando i mantenere il massimo riserbo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Si tratterebbe di una delle stelle del Mondiale Da giorni il mondo dellaè stato travolto da un pesante scandalo. Un, la cui identità non è stata resa pubblica, è accusato di. Nelle ultime ore, le denunce di donne, sarebbero arrivate a 3. Il, che sarebbe uno dei top della, è stato denunciato lunedì 4 luglio e rilasciato su cauzione. Prima di essere liberato è stat detenuto a Londra per oltre 30 ore. Stando alle ultime il top player della(massimo campionato inglese) sarebbe stato interrogato. A suo carico denunce di ragazze 20enni con stupri, secondo il Telegraph, avvenuti tra aprile e giugno dello scorso anno. Intanto, Scotland Yard sta cercando i mantenere il massimo riserbo ...

Pubblicità

marcoconterio : ?????????? L'attaccante del #Flamengo Pedro potrebbe tornare in Europa: ci pensano il #Monza e due club di Premier Leag… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Pre… - TMit_news : Il confronto tra la nostra Serie A e la Premier League resta impietoso, coi club del Regno Unito che incassano ??????… - 361_magazine : Nuovi retroscena sulle accuse di stupro del calciatore della #PremierLeague - BDario22 : Sinisterra del Fayenoord si trasferisce al Leeds in Premier, per una cifra che si aggira intorno ai 30 milioni. Dop… -