commenta È stato trovato senza vita un 33enne di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) le cui ricerche erano partite nella zona di Fosse. Una squadra aveva rinvenuto il cellulare in un'area particolarmente ...Alpinistasull'Ortles: morto sul colpo Un alpinista ha perso la vita questa mattina sull'... La via intrapresa da Battisti è unimpegnativo, che tuttavia era adatta alle capacità del ... Precipita da sentiero nel Veronese, escursionista trovato morto È stato trovato senza vita un 33enne di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) le cui ricerche erano partite nella zona di Fosse. Una squadra aveva rinvenuto il cellulare in un'area particolarmente impervia. L' ...Il rifugio è spesso considerato come punto di partenza da molti alpinisti per la scalata finale della montagna di 3.905 metri.