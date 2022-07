Post sui gay, la pizzeria “Dal Presidente” finisce nella bufera (Di giovedì 7 luglio 2022) E’ finito nel pieno di una bufera social il direttore della pizzeria Dal Presidente, di via Tribunali, nel centro storico di Napoli, per un suo Post su Instagram: “Ho sbagliato, ma non posso essere attacco così”. E’ finito nella bufera per un commento omofobo pubblicato su Instagram. Ora lui lo definisce “solo uno sfogo”, ma Leggi su 2anews (Di giovedì 7 luglio 2022) E’ finito nel pieno di unasocial il direttore dellaDal, di via Tribunali, nel centro storico di Napoli, per un suosu Instagram: “Ho sbagliato, ma non posso essere attacco così”. E’ finitoper un commento omofobo pubblicato su Instagram. Ora lui lo de“solo uno sfogo”, ma

