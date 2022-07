Ponte Morandi, via al processo. Il legale di Castellucci: ora si capiranno le vere ragioni del crollo (Di giovedì 7 luglio 2022) Al via oggi a Genova al processo per il crollo del Ponte Morandi nel quale sono imputati i vertici e i tecnici di Autostrade per l’Italia e della società di ingegneria controllata da Aspi. “Oggi, con l’avvio del dibattimento, si inizia a parlare di fatti, finalmente fuori da un processo mediatico, falsato e distorto, che, fin dall’inizio – dice l’avvocato Guido Carlo Alleva, legale dell’ingegner Giovanni Castellucci, già Amministratore delegato di Autostrade, poco prima di entrare nel palazzo di Giustizia di Genova – ha ignorato la ragione del crollo del Ponte, individuata dai periti del giudice dell’udienza preliminare nel grave vizio di costruzione risalente agli anni Sessanta, occulto e occultato, mai diagnosticato da nessun ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Al via oggi a Genova alper ildelnel quale sono imputati i vertici e i tecnici di Autostrade per l’Italia e della società di ingegneria controllata da Aspi. “Oggi, con l’avvio del dibattimento, si inizia a parlare di fatti, finalmente fuori da unmediatico, falsato e distorto, che, fin dall’inizio – dice l’avvocato Guido Carlo Alleva,dell’ingegner Giovanni, già Amministratore delegato di Autostrade, poco prima di entrare nel palazzo di Giustizia di Genova – ha ignorato la ragione deldel, individuata dai periti del giudice dell’udienza preliminare nel grave vizio di costruzione risalente agli anni Sessanta, occulto e occultato, mai diagnosticato da nessun ...

