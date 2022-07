Ponte Morandi: si apre ed è subito rinviato a settembre il processo per il crollo del viadotto (Di giovedì 7 luglio 2022) - Oggi sono state presentate le richieste di costituzione di parte civile su cui decideranno i giudici. 59 gli imputati. Calendarizzate udienze fino al 19 luglio ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 luglio 2022) - Oggi sono state presentate le richieste di costituzione di parte civile su cui decideranno i giudici. 59 gli imputati. Calendarizzate udienze fino al 19 luglio ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ponte Morandi, via al processo: il comitato dei parenti delle vittime chiede (di nuovo) di essere parte civile. “Es… - RaiNews : Il processo arriva dopo quattro anni di indagini, due incidenti probatori, terabite di file e documenti sequestrati… - AaronPettinari : Strage Ponte Morandi, iniziato il processo: alla sbarra Autostrade, Mit e Spea - LinaPenny1 : RT @Tg3web: È iniziato a Genova il processo per la strage del ponte Morandi. Cinquantanove gli imputati, in aula i parenti delle quarantatr… - MarcoRandellini : RT @Tg3web: È iniziato a Genova il processo per la strage del ponte Morandi. Cinquantanove gli imputati, in aula i parenti delle quarantatr… -