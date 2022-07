Ponte Morandi, conclusa la prima udienza: processo rinviato al 12 settembre (Di giovedì 7 luglio 2022) A quasi quattro anni dal disastro costato la vita a 43 persone, si è tenuta oggi la prima udienza dl processo per il crollo di Ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto del 2018 (LE FOTO). Il processo è stato però subito rinviato al 12 settembre: la prima udienza è finita, "con anticipo clamoroso" come ha sottolineato il presidente del collegio Paolo Lepri. Oggi sono state presentate le richieste di costituzione di parti civili su cui i giudici decideranno a settembre. Il tribunale ha calendarizzato udienze fino al 19 luglio 2023. Le altre questioni che verranno affrontate dopo la pausa estiva riguarderanno la eventuale esclusione dei responsabili civili, cioè coloro che pagheranno in caso di ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 7 luglio 2022) A quasi quattro anni dal disastro costato la vita a 43 persone, si è tenuta oggi ladlper il crollo di, avvenuto a Genova il 14 agosto del 2018 (LE FOTO). Ilè stato però subitoal 12: laè finita, "con anticipo clamoroso" come ha sottolineato il presidente del collegio Paolo Lepri. Oggi sono state presentate le richieste di costituzione di parti civili su cui i giudici decideranno a. Il tribunale ha calendarizzato udienze fino al 19 luglio 2023. Le altre questioni che verranno affrontate dopo la pausa estiva riguarderanno la eventuale esclusione dei responsabili civili, cioè coloro che pagheranno in caso di ...

