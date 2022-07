Ponte Genova: giornalisti, non si può oscurare un processo così (Di giovedì 7 luglio 2022) "Il crollo di Ponte Morandi è un evento che ha scosso non solo il nostro Paese ma tutto il mondo, è un fatto eclatante, clamoroso. Non siamo davanti a fatti intimi ma a responsabilità pubbliche. Non è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 luglio 2022) "Il crollo diMorandi è un evento che ha scosso non solo il nostro Paese ma tutto il mondo, è un fatto eclatante, clamoroso. Non siamo davanti a fatti intimi ma a responsabilità pubbliche. Non è ...

Pubblicità

tg2000it : #PonteMorandi a #Genova, al via il processo. Incombe l’ombra prescrizioni #7luglio - sandro_cuomo : RT @HDMarsil: Crollo del Ponte Morandi, processo rinviato al 12 settembre - Cronaca - ANSA - LiguriaNotizie : Processo Ponte Morandi e limitazioni ai giornalisti: protesta in Tribunale a Genova - HDMarsil : Crollo del Ponte Morandi, processo rinviato al 12 settembre - Cronaca - ANSA - FraHammers : Inizia a Genova il processo per il crollo del ponte Morandi: 43 vittime. Presentate le richieste di costituzione di… -