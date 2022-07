Polverosi: ''Napoli, se perdi Koulibaly, dandolo alla squadra che è arrivata dietro di te, è gravissimo'' (Di giovedì 7 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete ” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alberto Polverosi, giornalista. Queste le sue parole: “I voti che ho fatto al mercato delle squadre italiane non erano relative solo mercato ma anche al giudizio della squadra attuale, tenendo conto anche delle ambizioni e della dimensione della squadra.-afferma Polverosi - Il Milan, che ha vinto lo Scudetto, partiva con un voto maggiore anche se fino a quel momento aveva preso solo Origi. I voti possono cambiare secondo i movimenti di mercato che possono fare.-prosegue Polverosi - Per il Napoli, quando ho fatto la valutazione, non era prevista l’offerta della Juve per Koulibaly. Il Napoli senza Kalidou non vale più quel 7 che ho dato, perché per la Juve ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) A Radio Marte, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete ” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alberto, giornalista. Queste le sue parole: “I voti che ho fatto al mercato delle squadre italiane non erano relative solo mercato ma anche al giudizio dellaattuale, tenendo conto anche delle ambizioni e della dimensione della.-afferma- Il Milan, che ha vinto lo Scudetto, partiva con un voto maggiore anche se fino a quel momento aveva preso solo Origi. I voti possono cambiare secondo i movimenti di mercato che possono fare.-prosegue- Per il, quando ho fatto la valutazione, non era prevista l’offerta della Juve per. Ilsenza Kalidou non vale più quel 7 che ho dato, perché per la Juve ...

