Pisa: niente base a Coltano, i Carabinieri restano in città (Di giovedì 7 luglio 2022) I reparti speciali dei Carabinieri potranno avere la loro sede a Pisa, questo l'indirizzo emerso dalla seconda riunione del tavolo interistituzionale che si e' tenuto oggi a Roma, annuncia il sindaco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) I reparti speciali deipotranno avere la loro sede a, questo l'indirizzo emerso dalla seconda riunione del tavolo interistituzionale che si e' tenuto oggi a Roma, annuncia il sindaco L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Pisa: niente base a Coltano, i Carabinieri restano in città - fabio_k6 : @UOMOBSX001 belle tette....e niente........ io sono di pisa - lucabindi_pisa : RT @ParoleCristiane: Vivo ora, qui, con la sensazione che l'universo è straordinario, che niente ci succede per caso e che la vita è una co… - venti4ore : “Da agosto Pisa senza ambulanza Cri di notte. E da ottobre niente più centralina servizi” - maripiani : @nataliacavalli Niente paura: se la Signora, come si può evincere da diversi indizi, abita nel Comune di Bugliano,… -