Piero Angela festeggia 70 anni in TV | quel desiderio legato alla sua morte Cosa disse qualche anno fa

Leggi su funweek

(Di giovedì 7 luglio 2022) Con la puntata di SuperQuark andata in onda il 6 luglio 2022,hato i suoi 70di presenza in televisione: il divulgatore scientifico più conosciuto ed amato d’Italia (pari del figlio Alberto), ha parlato della sua immensa carriera. E, a latere, è spuntato anche un messaggio sullache lanciòtempo fa dagli studi di Caterina Balivo a Vieni da me. LEGGI ANCHE :– Albertoquando ritorna in tv? Eccosta girando in questi giorni per la RAI70in tv: il messaggio a SuperQuark Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’ultima puntata di SuperQuark,...