Piazza Vittorio, Meleo-Festa (M5S): "Gualtieri e Alfonsi dicano chi ha autorizzato lo scempio di Piazza Vittorio" (Di giovedì 7 luglio 2022) "La denuncia delle associazioni di residenti e di tutela del verde su quanto sta accadendo in Piazza Vittorio è di una gravità inaudita". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino M5S Linda Meleo e la consigliera M5S del Municipio I Federica Festa. "A partire dal 5 luglio, infatti, il giardino Calipari è deturpato da una manifestazione palesemente in contrasto con il regolamento del verde pubblico. Tra le infrazioni rilevate l'ingresso di numerosi camion nel viale e nei prati, l'ostruzione dell'accesso alle rampe per disabili, l'installazione di un palco per conferenze, di uno stand di vendita libri, di un truck food e di panche e tavole nel viale centrale. Una situazione intollerabile su cui l'Amministrazione Gualtieri ha il dovere di fare ...

