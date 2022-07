“Piazza Italia”, Tremonti presenta “Le tre profezie” alla festa di Fratelli d’Italia. Segui la diretta (Di giovedì 7 luglio 2022) Continua Piazza Italia, la festa di Fratelli d’Italia, in corso a Roma nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele nel rione Esquilino. Aperitivi letterari, dibattiti, esibizioni sportive e artistiche. Stand gastronomici. Oggi nella sezione invito alla lettura è ospite Giulio Tremonti. L’ex ministro dell’Economia dal palco della kermesse presenta il suo ultimo volume “Le tre profezie-Appunti per il futuro dal profondo della storia””. L’economista è intervistato dalla giornalista de il Foglio Annalisa Chirico. A introdurre l’evento il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. L'articolo Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Continua, ladid’, in corso a Roma nei giardini diVittorio Emanuele nel rione Esquilino. Aperitivi letterari, dibattiti, esibizioni sportive e artistiche. Stand gastronomici. Oggi nella sezione invitolettura è ospite Giulio. L’ex ministro dell’Economia dal palco della kermesseil suo ultimo volume “Le tre-Appunti per il futuro dal profondo della storia””. L’economista è intervistato dgiornalista de il Foglio Annalisa Chirico. A introdurre l’evento il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. L'articolo Secolo d'

