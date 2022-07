Piacenza è in Lombardia: l’errore da matita blu del ministero dell’istruzione (che poi corregge) (Di giovedì 7 luglio 2022) La geografia, come la matematica, non è un’opinione. Eppure, secondo il ministero dell’istruzione, la città di Piacenza si trova in Lombardia, nonostante sulle cartine geografiche di tutto il mondo quel Comune si trovi all’interno dei confini della Regione Emilia-Romagna. Un errore da matita blu all’interno di un documento ufficiale del dicastero. A segnalarlo è stato un utente sui social e, successivamente, gli stessi uffici del Ministro Patrizio Bianchi hanno comunicato la correzione di quella grossolana gaffe. ministero dell’istruzione Italiana A.D. 2022. Superfluo ogni commento! pic.twitter.com/Te5WhlLskd — Francesco Di Giuseppe (@FraDiGiuseppe) July 6, 2022 Piacenza in Lombardia, l’errore in un documento del ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) La geografia, come la matematica, non è un’opinione. Eppure, secondo il, la città disi trova in, nonostante sulle cartine geografiche di tutto il mondo quel Comune si trovi all’interno dei confini della Regione Emilia-Romagna. Un errore dablu all’interno di un documento ufficiale del dicastero. A segnalarlo è stato un utente sui social e, successivamente, gli stessi uffici del Ministro Patrizio Bianchi hanno comunicato la correzione di quella grossolana gaffe.Italiana A.D. 2022. Superfluo ogni commento! pic.twitter.com/Te5WhlLskd — Francesco Di Giuseppe (@FraDiGiuseppe) July 6, 2022inin un documento del ...

