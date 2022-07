Pubblicità

EuropedirectU : ??Aperto il bando 'Women in the Blue Economy' nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'a… -

Il Denaro

Sono resi noti i sorteggi dei mini - gruppi della Champions League femminile, primo step verso la fase a gironi. Per la Juventus campione d'Italia, come l'anno scorso si comincerà dalla prima fase ...La Juventusil Racing FC Union Luxembourg mentre la Roma affronterà il Glasgow City: ecco tutti gli ...piazzate UEFA Corpo articolo Si è svolto a Nyon il sorteggio del turno 1 di UEFA's ... Pesca, "Women in the Blue Economy": bando europeo da 2,5 milioni di euro - Ildenaro.it La Commissione europea ha lanciato il bando “Women in the Blue Economy” nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi.Sono resi noti i sorteggi dei mini-gruppi della Champions League femminile, primo step verso la fase a gironi.