Pubblicità

andreastoolbox : Perché Sant’Anna sospende la produzione di acqua frizzante | Wired Italia - ItaliaStartUp_ : Perché Sant’Anna sospende la produzione di acqua frizzante - 07Emmedi : L’amministratore delegato Bertone del più grande produttore europeo di acque oligominerali, Acqua Sant’Anna, ha det… - Ortsandra : L'acqua gassata rischia di finire. La Sant'Anna ha già interrotto la produzione della frizzante: 'Non riusciamo ad… - FonteUfficiale : Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Acqua Sant’Anna -

Wired Italia

Ma il direttore dele Santa Caterina di via Pizzardi, ... "Ai fragili nelle nostre strutture non l'hanno fatta...... Acqua. L'amministratore delegato Bertone lo ha detto chiaramente: manca l'anidride carbonica, terminate le scorte nei supermercati non ci sarà più nessun rifornimento,la produzione ... Perché Sant’Anna sospende la produzione di acqua frizzante