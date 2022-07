Perché il City Football Group ha scelto il Palermo (Di giovedì 7 luglio 2022) I cliché su Palermo, tra cinema e cronaca, si sprecano da decenni. Molti sono veri e resistono tuttora, come il famoso traffico di Johnny Stecchino, «tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici famiglia contro famiglia». Ecco, non ci sarebbe nulla di male se uno che non è mai stato in Sicilia, si chiedesse quanto di vero ci sia in questo mitologico ciàffico. Poi c’è Pep Guardiola, che come un marziano appena sceso sulla Terra, si pone una domanda ai limiti del surreale: «Ma a Palermo c’è il sole?». Lo chiede a Ferran Soriano, amico dai tempi di Barcellona e Ceo del City Football Group, la holding che controlla il Manchester City e altri nove club in giro per il mondo. Altri dieci, da questo mese di luglio, Perché nella rete dello sceicco Mansur ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 7 luglio 2022) I cliché su, tra cinema e cronaca, si sprecano da decenni. Molti sono veri e resistono tuttora, come il famoso traffico di Johnny Stecchino, «tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici famiglia contro famiglia». Ecco, non ci sarebbe nulla di male se uno che non è mai stato in Sicilia, si chiedesse quanto di vero ci sia in questo mitologico ciàffico. Poi c’è Pep Guardiola, che come un marziano appena sceso sulla Terra, si pone una domanda ai limiti del surreale: «Ma ac’è il sole?». Lo chiede a Ferran Soriano, amico dai tempi di Barcellona e Ceo del, la holding che controlla il Manchestere altri nove club in giro per il mondo. Altri dieci, da questo mese di luglio,nella rete dello sceicco Mansur ...

Pubblicità

aagianlu99 : @marco_rogerio_ Marco con un altro allenatore credi che sia più fattibile vincere in Europa? Senza investimenti su… - LuukieJFC : @lettore1969 @Napolinblack Certo, perché in effetti ha più probabilità di vincere andando al Chelsea che lotta cont… - ILOVEPACALCIO : Modello City, prende forma l’altro Palermo. Silenzio su Sagramola. Rinvio campagna abbonamenti, ecco perchè - Ilove… - MTheo97 : @emme_tonno Poi magari, come Botman, accetta non perché vuole andare al Leeds, ma semplicemente per giocare la prem… - TrolleroEr : @AxxMassimo @LucaNasir_33 @ammutjnato Si, perché il City è il PSG sono uscite contro il Villareal. Dai, va’ a dormi… -