Perché Facebook rischia il blocco del trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti (Di giovedì 7 luglio 2022) Il garante della privacy irlandese ha abbozzato una decisione sullo scambio di dati degli utenti europei. Ma sembra troppo permissiva e potrebbe essere bocciata Leggi su wired (Di giovedì 7 luglio 2022) Il garante della privacy irlandese ha abbozzato una decisione sullo scambio didegli utenti europei. Ma sembra troppo permissiva e potrebbe essere bocciata

Pubblicità

Ettore_Rosato : 3mld per contenere gli aumenti in #bolletta Via libera del Cdm al #dlenergia Non sono tempi facili, tanto si è fat… - LegaSalvini : ++ Il Giornale: «I dati che smontano lo Ius Scholae: 'Perché la cittadinanza non serve'» ++ - enpaonlus : ZEUS ADOTTATOOO ?? PERCHÉ LA LEISHMANIOSI SI CURA ED I CUORI SPECIALI ACCOLGONO LE CREATURE PIÙ BISOGNOSE ?? Leggi… - ANNAQuercia : - NUOVOIMAIE : “Di teatro c’è bisogno noi attori svolgiamo un ruolo che deve essere riconosciuto perché fa bene alla società”. -… -