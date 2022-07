Perché Facebook e Instagram potrebbero essere inaccessibili questa estate (Di giovedì 7 luglio 2022) Sotto l’ombrellone senza Facebook e Instagram. Questo è lo scenario che si prospetta per milioni di utenti europei dei due social network appartenenti alla stessa multinazionale Usa (Meta) che potrebbe restare ‘spenta&rsquo... Leggi su europa.today (Di giovedì 7 luglio 2022) Sotto l’ombrellone senza. Questo è lo scenario che si prospetta per milioni di utenti europei dei due social network appartenenti alla stessa multinazionale Usa (Meta) che potrebbe restare ‘spenta&rsquo...

Pubblicità

Ettore_Rosato : 3mld per contenere gli aumenti in #bolletta Via libera del Cdm al #dlenergia Non sono tempi facili, tanto si è fat… - LegaSalvini : ++ Il Giornale: «I dati che smontano lo Ius Scholae: 'Perché la cittadinanza non serve'» ++ - enpaonlus : ZEUS ADOTTATOOO ?? PERCHÉ LA LEISHMANIOSI SI CURA ED I CUORI SPECIALI ACCOLGONO LE CREATURE PIÙ BISOGNOSE ?? Leggi… - ItaliaStartUp_ : Perché Facebook rischia il blocco del trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti - PalermoToday : Perché Facebook e Instagram potrebbero essere inaccessibili questa estate -

Perché Facebook rischia il blocco del trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti ... dove Facebook ha la sua sede legale in Unione europea, ha permesso all azienda di continuare a trasferire i dati. Non si tratta però di uno stop imminente , perché appunto, le autorità dei diversi ... Sorrento, vietato circolare a torso nudo o in costume: le multe previste Perché a Sorrento è vietato girare a torso nudo o in costume. La nuova ordinanza firmata dal ... Su 'Facebook, il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha scritto: "Basta comportamenti indecorosi. Per ... Wired Italia ... doveha la sua sede legale in Unione europea, ha permesso all azienda di continuare a trasferire i dati. Non si tratta però di uno stop imminente ,appunto, le autorità dei diversi ...a Sorrento è vietato girare a torso nudo o in costume. La nuova ordinanza firmata dal ... Su ', il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha scritto: "Basta comportamenti indecorosi. Per ... Facebook rischia il blocco del trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti