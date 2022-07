Pd | Vaccari | ' metodo e prospettiva Zingaretti preziosi per elezioni 2023'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Non si vince se costretti a stare insieme ma se convinti, ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Nicola, un concetto condivisibile sia diche difutura, guardando alle scelte che dovremo fare come Partito democratico verso lepolitiche delle”. Lo ha detto nel corso di un'intervista a radio Immagina, la web radio dem, Stefano, responsabile Organizzazione del Partito democratico. “Quella diè un'esperienza preziosa, percome per contenuti, che può e deve essere messa al servizio del PD in questo percorso, nel solco tracciato dal segretario Enrico Letta in occasione dell'ultima Direzione del Partito”, ha aggiunto.