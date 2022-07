Pavarese: “Koulibaly alla Juve, età e offerte contano. Ricordo la vicenda di Cruz con Ferlaino…” (Di giovedì 7 luglio 2022) Gigi Pavarese ex direttore sportivo del Napoli commenta il calciomercato del Napoli ed il possibile addio a Koulibaly a Radio Marte. La cessione di Koulibaly è ancora una possibilità, anche se il Napoli ha intenzione di prolungargli il contratto, cosa non proprio semplice da realizzare. “Il mercato del Napoli vive sulle decisioni di Koulibaly. Sappiamo che c’è un forte interessamento del Barcellona, ma non è arrivata un’offerta a causa delle difficoltà del club e speriamo si possa risolvere al più presto e che non accada ciò che molti temono, cioè che vada in una squadra italiana. Altrimenti andrebbe rimandato il discorso e provare a convincerlo durante la stagione” dice Pavarese. L’ex dirigente del Napoli commenta anche le voci di Koulibaly alla Juve: ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 7 luglio 2022) Gigiex direttore sportivo del Napoli commenta il calciomercato del Napoli ed il possibile addio aa Radio Marte. La cessione diè ancora una possibilità, anche se il Napoli ha intenzione di prolungargli il contratto, cosa non proprio semplice da realizzare. “Il mercato del Napoli vive sulle decisioni di. Sappiamo che c’è un forte interessamento del Barcellona, ma non è arrivata un’offerta a causa delle difficoltà del club e speriamo si possa risolvere al più presto e che non accada ciò che molti temono, cioè che vada in una squadra italiana. Altrimenti andrebbe rimandato il discorso e provare a convincerlo durante la stagione” dice. L’ex dirigente del Napoli commenta anche le voci di: ...

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Pavarese: “Koulibaly? C’è l’interesse del Barcellona, ma non è arrivata un’offerta” - 100x100Napoli : Il commento di Pavarese sul mercato del Napoli - napolipiucom : Pavarese: 'Koulibaly alla Juve, età e offerte contano. Ricordo la vicenda di Cruz con Ferlaino...'… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pavarese: 'Koulibaly? C'è l'interesse del Barcellona, ma non è arrivata un'offerta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pavarese: 'Koulibaly? C'è l'interesse del Barcellona, ma non è arrivata un'offerta' -