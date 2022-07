Patuanelli, 'settore emblema voglia di ripartire promuovendone cultura in socialità' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Il settore birrario diventa l'emblema della voglia di ripartire, promuovendo la cultura della birra ‘Il gusto che sta bene con tutto' nella nostra socialità, nella cultura gastronomica in cucina e in tutti i momenti vissuti in compagnia”. Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nel messaggio inviato ad AssoBirra in occasione della presentazione dell'Annual report dell'Associazione “La logica di filiera - precisa - è il canale privilegiato per il superamento di questo difficile frangente economico, segnato da una fiammata dei costi di materie prime e processi inflattivi. Sono infatti convinto che il confronto costruttivo e l'integrazione di rete possano generare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - “Ilbirrario diventa l'delladi, promuovendo ladella birra ‘Il gusto che sta bene con tutto' nella nostra, nellagastronomica in cucina e in tutti i momenti vissuti in compagnia”. Così il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano, nel messaggio inviato ad AssoBirra in occasione della presentazione dell'Annual report dell'Associazione “La logica di filiera - precisa - è il canale privilegiato per il superamento di questo difficile frangente economico, segnato da una fiammata dei costi di materie prime e processi inflattivi. Sono infatti convinto che il confronto costruttivo e l'integrazione di rete possano generare ...

