Pattinaggio artistico a rotelle, Italian Roller Games 2022: Giovanni Piccolantonio è Campione d’Italia nella solo dance! Secondo Qualizza (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo una gara scoppiettante e imprevedibile Giovanni Piccolantonio ha conquistato il primo posto nella solo dance maschile ai Campionati Italiani 2022 di Pattinaggio artistico, competizione inserita all’interno degli Italian Roller Games di Ponte di Legno (Brescia), difendendo la posizione già ottenuta in occasione del segmento più corto. L’atleta bolognese è stato artefice di una free dance positiva e di alto livello, contraddistinta dal miglior riscontro netto sulle components; fattore che gli ha permesso, insieme a una performance tecnica incentrata sulla qualità in cui ha ottenuto un trionfo di +2 in quasi tutti i sei elementi presentati, di raggiungere 80.49 (35.80, 44.69) attestandosi con un ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo una gara scoppiettante e imprevedibileha conquistato il primo postodance maschile ai Campionatidi, competizione inserita all’interno deglidi Ponte di Legno (Brescia), difendendo la posizione già ottenuta in occasione del segmento più corto. L’atleta bolognese è stato artefice di una free dance positiva e di alto livello, contraddistinta dal miglior riscontro netto sulle components; fattore che gli ha permesso, insieme a una performance tecnica incentrata sulla qualità in cui ha ottenuto un trionfo di +2 in quasi tutti i sei elementi presentati, di raggiungere 80.49 (35.80, 44.69) attestandosi con un ...

Pubblicità

dhvt_b : @Lauradaisym @anninat Qui vicino a casa mia c'è una squadra di pattinaggio artistico, quando passo che fanno gli allenamenti ?????? - Lauradaisym : @oldpinkroom Non belli come quelli da pattinaggio artistico, ma questi - 2centesimi : @fsamskeyti Sono secoli che non li uso. Facevo pattinaggio artistico da bambina e smisi quando mi ruppi il polso - mascalzonesbt : Pattinaggio Artistico: Kevin Bovara vince i Campionati Italiani Federali nella categoria Juniores -… - lanuovariviera : Pattinaggio Artistico, Kevin Bovara vince i Campionati Italiani Federali nella categoria Juniores -