Patrizia Pellegrino parla della sorelle Selassiè a Tale e Quale Show e svela se ha superato il provino

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 7 luglio 2022)hato di non averi provini diche andrà in onda da settembre sulla rete ammiraglia di Casa Rai. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto modo dire pure delleche invece, salvo colpi di scena, ne faranno parte.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.