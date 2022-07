«Patente online in 7 giorni senza esame», la truffa con la foto di due deputati di Forza Italia (Di giovedì 7 luglio 2022) foto rubate sul web utilizzate per fini illegali. Questa volta è toccato al deputato di Forza Italia, Roberto Novelli, a cui hanno rubato dal profilo Facebook un’immagine che lo ritrae assieme al forzista Mauro D’Attis. In queste ore è stata utilizzata per sponsorizzare corsi online che millantano la possibilità di ottenere la Patente di guida in 7 giorni e senza dover superare l’esame. A denunciare l’accaduto lo stesso Novelli che in una nota sottolinea: «Chi mi conosce e conosce la mia storia sa che non concederei l’uso della mia immagine per queste iniziative, tanto più se si parla di sicurezza stradale. Purtroppo sui social network sono frequenti questi casi e denunciare rappresenta un modo per porre un argine a questi soggetti e tutelare i ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022)rubate sul web utilizzate per fini illegali. Questa volta è toccato al deputato di, Roberto Novelli, a cui hanno rubato dal profilo Facebook un’immagine che lo ritrae assieme al forzista Mauro D’Attis. In queste ore è stata utilizzata per sponsorizzare corsiche millantano la possibilità di ottenere ladi guida in 7dover superare l’. A denunciare l’accaduto lo stesso Novelli che in una nota sottolinea: «Chi mi conosce e conosce la mia storia sa che non concederei l’uso della mia immagine per queste iniziative, tanto più se si parla di sicurezza stradale. Purtroppo sui social network sono frequenti questi casi e denunciare rappresenta un modo per porre un argine a questi soggetti e tutelare i ...

