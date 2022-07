Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pezzella in uscita da #Parma: il #Fenerbahce prepara un’offerta ufficiale - sportli26181512 : Parma, UFFICIALE: Brugman negli USA: Gaston Brugman saluta il Parma. Il centrocampista classe '92 ha firmato un con… - karda70 : RT @psb_original: UFFICIALE - Parma, Brugman ceduto ai Los Angeles Galaxy #SerieB - tcm24com : Ufficiale: Gaston Brugman lascia il Parma e vola in MLS, firma con Los Angeles Galaxy #Brugman #Los AngelesGalaxy… - psb_original : UFFICIALE - Parma, Brugman ceduto ai Los Angeles Galaxy #SerieB -

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Gaston Brugman passa dalai Los Angeles Galaxy: è. Il centrocampista ex Palermo, che in Italia ha indossato anche le maglie di Grosseto, Empoli e Pescara, ha firmato un contratto di tre anni e mezzo....femminile come l' Empoli si sia trovata praticamente costretta a cedere il titolo sportivo al. anno della prima edizione(quelle precedenti erano ufficiose). Nelle prime edizioni l'...Gaston Brugman lascia il Parma, dopo la stagione in prestito con i gialloblu: l'uruguaiano approda al Los Angeles Galaxy ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...