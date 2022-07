Parlamento Europeo: nucleare e gas sono fonti di energia green (Di giovedì 7 luglio 2022) Il voto del Parlamento non è questione solo nominale, ma anche economica. L'atto identifica sei attività, tre del nucleare e tre del gas, per la transizione green. Potranno ricevere finanziamenti pubblici e privati. Protestano gli ambientalisti Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 luglio 2022) Il voto delnon è questione solo nominale, ma anche economica. L'atto identifica sei attività, tre dele tre del gas, per la transizione. Potranno ricevere finanziamenti pubblici e privati. Protestano gli ambientalisti

