Papa Francesco ha detto che nominerà per la prima volta due donne al dicastero per i vescovi, l’organo che seleziona i nuovi vescovi della Chiesa cattolica (Di giovedì 7 luglio 2022) In un’intervista a Reuters, Papa Francesco ha detto che nominerà due donne nel dicastero per i vescovi, l’organo della curia romana che si occupa della nomina e dei criteri di scelta sui nuovi vescovi della Chiesa cattolica nel mondo. L’annuncio non Leggi su ilpost (Di giovedì 7 luglio 2022) In un’intervista a Reuters,hacheduenelper icuria romana che si occupanomina e dei criteri di scelta suinel mondo. L’annuncio non

Pubblicità

Avvenire_Nei : Decarbonizzazione. Altre 35 realtà cattoliche contro gli investimenti fossili - vaticannews_it : Nell’intervista con l’agenzia Reuters, #PapaFrancesco ha rivelato che sta per nominare due donne al dicastero dei V… - Avvenire_Nei : È morto il cardinale Hummes. 'Raccomandò' i poveri a papa Francesco - Barbara68545184 : RT @ilpost: Papa Francesco ha detto che nominerà per la prima volta due donne al dicastero per i vescovi, l’organo che seleziona i nuovi ve… - ZPeppem : RT @PBerizzi: 'Spegnere l'odio e il rancore'. Il monito di Papa Francesco per la pace e la riconciliazione nella Repubblica Democratica del… -