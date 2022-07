Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli uniti dallo stesso destino: "Sono anni che..." (Di giovedì 7 luglio 2022) Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli Sono una coppia da molti anni. Solo dopo molto tempo, il conduttore ha utilizzato i social per sostenere qualcosa di molto importante che impegna entrambi da anni. Paolo Bonolis non ha di certo bisogno di presentazioni. E' uno dei conduttori più pagati della Mediaset, insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti. Ogni trasmissione ideata e condotta da lui è sempre un' assicurazione di successo. Da anni la sua presenza sulle reti Mediaset è un misto di ironia e divertimento sempre mitigato dalla professionalità che Bonolis mette in qualunque cosa fa. Sonia Bruganelli ha cominciato la sua carriera nel settore della moda come ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 7 luglio 2022)e sua moglieuna coppia da molti. Solo dopo molto tempo, il conduttore ha utilizzato i social per sostenere qualcosa di molto importante che impegna entrambi danon ha di certo bisogno di presentazioni. E' uno dei conduttori più pagati della Mediaset, insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti. Ogni trasmissione ideata e condotta da lui è sempre un' assicurazione di successo. Dala sua presenza sulle reti Mediaset è un misto di ironia e divertimento sempre mitigato dalla professionalità chemette in qualunque cosa fa.ha cominciato la sua carriera nel settore della moda come ...

Pubblicità

vzfalco59 : Mi domando come mai Paolo Bonolis vuole far fare carriera alle due sorelle ladrone, mah. - sssmaart : RT @k90sfun: E quando Paolo Bonolis licenzierà lo Iettatore e prenderà il fandom #jerù al suo post, THEN WHAT!? ???? - Valsi68904078 : RT @k90sfun: E quando Paolo Bonolis licenzierà lo Iettatore e prenderà il fandom #jerù al suo post, THEN WHAT!? ???? - k90sfun : E quando Paolo Bonolis licenzierà lo Iettatore e prenderà il fandom #jerù al suo post, THEN WHAT!? ???? - ciccio_1990 : Laura Pausini da Paolo Bonolis - PauTUBE -