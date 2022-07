Paolo Belli, grave lutto per il conduttore: la tragica notizia (Di giovedì 7 luglio 2022) Paolo Belli, grave lutto per il conduttore e cantautore: la tragica notizia è arrivata attraverso i social. Una dolorosissima perdita per Paolo Belli. Ad annunciare la triste notizia è stato proprio il conduttore e musicista, attraverso un post condiviso sui suoi canali social ufficiali. Uno scatto accompagnato da poche ma significative parole: questo l’ultimo saluto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 7 luglio 2022)per ile cantautore: laè arrivata attraverso i social. Una dolorosissima perdita per. Ad annunciare la tristeè stato proprio ile musicista, attraverso un post condiviso sui suoi canali social ufficiali. Uno scatto accompagnato da poche ma significative parole: questo l’ultimo saluto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

ritapasku : RT @gippu1: La voce di Tonino Cripezzi (1946-2022) dei Camaleonti era quella che accompagnava uno dei finali più belli del cinema italiano… - CronacaSocial : Lutto per Paolo Belli: il conduttore è stato costretto a dire addio ad una delle persone più importanti della sua v… - infoitcultura : Carpi. Lutto in casa di Paolo Belli: muore la mamma del cantante carpigiano - infoitcultura : Morta Pierina Rivi, eclettica mamma di Paolo Belli - infoitcultura : Lutto per Paolo Belli, è morta la mamma Pierina: la sua vita dedicata alla politica -