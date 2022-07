Oroscopo dell’estate, Ecco chi passerà una vacanza stupenda e per chi sarà un incubo. Preparatevi (Di giovedì 7 luglio 2022) L’Oroscopo anche quest’anno promette mesi all’insegna dell’eros. A confermarlo è l’astrologo Massimo Giannone. Certo, alcuni segni saranno più agevolati rispetto ad altri ma in linea di massima le stelle fanno ben sperare per tutti. Che si tratti di storie durature o di avventure estive, questi mesi vi travolgeranno totalmente. La stagione estiva risveglia gli animi, gli ormoni e la voglia di amare o di fare nuove conoscenze. Leggerezza, spensieratezza e passione: sono queste le aspettative di tutti. L’astrologo e sensitivo Giannone ha interrogato le stelle su quel che ci attende e assicura che non rimarremo delusi. Dopo mesi chiusi in casa e vittime di un loop di monotonia senza fine, adesso siamo pronti ad aprirci al mondo. Giove sarà infatti dalla vostra parte ed alimenterà il coraggio di osare e di agire, soprattutto per i ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 7 luglio 2022) L’anche quest’anno promette mesi all’insegna dell’eros. A confermarlo è l’astrologo Massimo Giannone. Certo, alcuni segni saranno più agevolati rispetto ad altri ma in linea di massima le stelle fanno ben sperare per tutti. Che si tratti di storie durature o di avventure estive, questi mesi vi travolgeranno totalmente. La stagione estiva risveglia gli animi, gli ormoni e la voglia di amare o di fare nuove conoscenze. Leggerezza, spensieratezza e passione: sono queste le aspettative di tutti. L’astrologo e sensitivo Giannone ha interrogato le stelle su quel che ci attende e assicura che non rimarremo delusi. Dopo mesi chiusi in casa e vittime di un loop di monotonia senza fine, adesso siamo pronti ad aprirci al mondo. Gioveinfatti dalla vostra parte ed alimenterà il coraggio di osare e di agire, soprattutto per i ...

