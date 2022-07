Opel Astra Sports Tourer - Lunga vita alle station wagon (Di giovedì 7 luglio 2022) Era solo questione di tempo, prima che arrivasse anche un'Opel Astra con la coda Lunga, all'anagrafe Sports Tourer. Che riprende tutti i dettagli della hatchback, proponendo però più spazio per passeggeri e - soprattutto - bagagli. Disponibile in Italia con prezzi a partire da 25.900 euro nella versione a benzina, e da 37.700 per la variante ibrida plug-in, costa 1.000 euro in più della cinque porte. La nuova familiare tedesca è Lunga 4,62 metri con un passo di 2,73 metri (+57 mm rispetto alla berlina) e offre un bagagliaio con capacità variabile tra 608 e 1.634 litri (che scendono a 1.553 sull'ibrida alla spina). Antica tradizione. C'era una volta la Caravan oggi c'è la Sports Tourer. Potrebbe iniziare così la storia delle station ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 luglio 2022) Era solo questione di tempo, prima che arrivasse anche un'con la coda, all'anagrafe. Che riprende tutti i dettagli della hatchback, proponendo però più spazio per passeggeri e - soprattutto - bagagli. Disponibile in Italia con prezzi a partire da 25.900 euro nella versione a benzina, e da 37.700 per la variante ibrida plug-in, costa 1.000 euro in più della cinque porte. La nuova familiare tedesca è4,62 metri con un passo di 2,73 metri (+57 mm rispetto alla berlina) e offre un bagagliaio con capacità variabile tra 608 e 1.634 litri (che scendono a 1.553 sull'ibrida alla spina). Antica tradizione. C'era una volta la Caravan oggi c'è la. Potrebbe iniziare così la storia delle...

