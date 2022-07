Online calciofrosinone it | il nuovo portale dedicato alla comunità dei tifosi giallazzurri

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Cresce il networkin Rete, progetto targato Pagine Sì! Spa: con.it sono 25 i portalidedicati ai più importanti club di serie A, B, Lega Pro e Serie Frosinone, 7 luglio 2022. Il networkin Rete si avvale di untuttoai supporter del Frosinone, importante piazza calcistica del Lazio. È infatti.it, spazio unico per chi ama i colori gizzurri, che si affianca alle altre 24 iniziative web presenti sul territorio nazionale per raccontare quotidianamente le novità dei più importanti club di serie A, B, Lega Pro e Serie D..it è composto da una redazione locale di giornalisti che informano in ...