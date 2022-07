Ogni giorno Twitter si occupa della rimozione di un milioni di account spam (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo il polverone sollevato da Elon Musk, che ha dichiarato di voler acquistare Twitter allertando il mondo intero – con esperti e analisti che si sono espressi rispetto alle conseguenze di un accordo del genere – salvo poi ripensarci e bloccare il tutto all’inizio di maggio. La ragione? L’eccessiva presenza di profili spam sulla piattaforma dell’uccellino creata da Jack Dorsey. Un’analisi dello spam su Twitter che abbiamo riportato di recente ha stimato che gli account falsi o spam si attesti circa al 20%. Considerati i numeri degli account spam su Twitter, Musk si è riservato la possibilità di sospendere temporaneamente l’acquisizione previa ottenimento di dati precisi che possano confermare quanti sono gli account ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo il polverone sollevato da Elon Musk, che ha dichiarato di voler acquistareallertando il mondo intero – con esperti e analisti che si sono espressi rispetto alle conseguenze di un accordo del genere – salvo poi ripensarci e bloccare il tutto all’inizio di maggio. La ragione? L’eccessiva presenza di profilisulla piattaforma dell’uccellino creata da Jack Dorsey. Un’analisi dellosuche abbiamo riportato di recente ha stimato che glifalsi osi attesti circa al 20%. Considerati i numeri deglisu, Musk si è riservato la possibilità di sospendere temporaneamente l’acquisizione previa ottenimento di dati precisi che possano confermare quanti sono gli...

Pubblicità

crocerossa : “Neanche la tragedia della #Marmolada è riuscita a scuotere le coscienze. Sui #cambiamenticlimatici paghiamo ogni g… - _Nico_Piro_ : @ilsensocritico Arriverà un momento in cui qualcuno cercherà di capire chi c'è dietro gli account che ogni giorno (… - ItaliaViva : Mario #Draghi sta dando un valore aggiunto di autorevolezza e di credibilità al Paese e #Conte, che cerca di destab… - __sonosara : quando attendi il ritorno di una persona importante lontana km e km talmente tanto da chiederle ogni giorno se sia… - StefaniaVaselli : RT @hystrionico1984: Sappiano i covidioti che ogni giorno di ricovero per una non malattia come il covid costa alle casse dello Stato oltre… -