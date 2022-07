Nuova serie su Death Note dai creatori di Stranger Things, Netflix ci riprova dopo il flop del live action (Di giovedì 7 luglio 2022) Con l’annuncio della Nuova serie su Death Note, Netflix ci riprova. dopo il flop dell’adattamento americano del celebre manga, pubblicato nel 2017 proprio sulla piattaforma, i fratelli Duffer svilupperanno un altro live action. Il progetto fa parte di un accordo tra Netflix e i creatori di Stranger Things, già al lavoro per ampliare l’universo della serie tv con l’arrivo di diversi spin-off. Intanto, Eleven, Mike, Will e gli altri protagonisti danno appuntamento al 2024 per la quinta e ultima stagione. Death Note è un manga e poi anime giapponese scritto da Tsugumi Ohba e illustrato da Takeshi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Con l’annuncio dellasuciildell’adattamento americano del celebre manga, pubblicato nel 2017 proprio sulla piattaforma, i fratelli Duffer svilupperanno un altro. Il progetto fa parte di un accordo trae idi, già al lavoro per ampliare l’universo dellatv con l’arrivo di diversi spin-off. Intanto, Eleven, Mike, Will e gli altri protagonisti danno appuntamento al 2024 per la quinta e ultima stagione.è un manga e poi anime giapponese scritto da Tsugumi Ohba e illustrato da Takeshi ...

