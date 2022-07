Nuoto | la vicenda shock di Mary-Sophie Harvey | “Ai Mondiali mi hanno drogata”

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Nella mia mente c’è un vuoto di quattro-sei ore. Non riesco a ricordare nulla“. È un racconto scioccante quello della nuotatrice 22enne canadese. La recente medaglia di bronzo aidi Budapest nella staffetta 4x200m stile libero affida a Instagram la storia dellache le è capitata proprio durante i campionati iridati nella capitale magiara.racconta di essersi risvegliata dopo una festa, senza ricordare alcunché e ritrovandosi però il corpo coperto di lividi. La causa, probabilmente, è stata l’assunzione – assolutamente involontaria – di qualche droga. Il racconto choc: “Pensavo di essere al sicuro, invece…” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

