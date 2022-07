"Non funziona in questa veste": Lucia Azzolina polverizza Giuseppe Conte, con una frase (Di giovedì 7 luglio 2022) Lucia Azzolina ha lasciato il Movimento 5 Stelle per seguire Luigi Di Maio nel suo nuovo progetto politico. L'ex ministra è stata ospite in studio a Omnibus, su La7, dove ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a prendere questa decisione. A differenza di altri, non avrebbe pesato il vincolo del secondo mandato, essendo la Azzolina ancora al primo: più semplicemente, deve aver visto la barca che affondava e ha pensato bene di mettersi in salvo. “Dopo aver fatto tre governi diversi - ha dichiarato l'ex ministra - il M5s avrebbe dovuto compiere una maturazione. Giuseppe Conte è stato un buon presidente del Consiglio e lo stimo per il lavoro che ha fatto, ma non è riuscito a portare il Movimento a una maturazione ulteriore: si parlava di nuovo corso, di linguaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022)ha lasciato il Movimento 5 Stelle per seguire Luigi Di Maio nel suo nuovo progetto politico. L'ex ministra è stata ospite in studio a Omnibus, su La7, dove ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a prenderedecisione. A differenza di altri, non avrebbe pesato il vincolo del secondo mandato, essendo laancora al primo: più semplicemente, deve aver visto la barca che affondava e ha pensato bene di mettersi in salvo. “Dopo aver fatto tre governi diversi - ha dichiarato l'ex ministra - il M5s avrebbe dovuto compiere una maturazione.è stato un buon presidente del Consiglio e lo stimo per il lavoro che ha fatto, ma non è riuscito a portare il Movimento a una maturazione ulteriore: si parlava di nuovo corso, di linguaggio ...

Pubblicità

GiovaQuez : 'Le sanzioni non funzionano, funziona solo l'allontanamento della Russia dall'Europa. Ed è questo il vero obiettivo… - CarloCalenda : Sul nucleare o sull'acqua pubblica serve un dibattito serio e non il populismo di chi dice 'no' a tutto. Si abbia i… - ricpuglisi : Funziona così: @corriere, @repubblica e @LaStampa sono noiosi e terroristici sul Covid. Dunque non li leggo. Ottimo effetto sull'umore! - MGBasolu : RT @robgar80: Sono sicuro che stiamo approfittando dei fiumi in secca per ripulire gli alvei di spazzatura e prepararli alle alluvioni che… - NCicuta : @Pennacchiiiii ma a cosa serve il vaccino se avete tutti paura di contagiarvi, siete i primi ad ammettere che non funziona -