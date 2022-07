Nick Kyrgios | una scheggia impazzita nell’era dei robot | perché è il personaggio di cui il tennis ha bisogno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 luglio 2022) Probabilmente sarà il torneo che lancia Rafa Nadal verso il Grande Slam e la storia, o l’ennesimo trionfo di Novak Djokovic. Ma Wimbledon 2022 potrebbe anche essere ricordato come l’edizione di: il bad boy del circuito mondiale diventato grande, maturato, forse, chissà; in ogni caso arrivato finalmente in fondo in uno Slam con la forza del suo genio e della sua sregolatezza. Magari non sarà l’eroe che ilmoderno meritava, un signore della racchetta alla Roger Federer insomma, ma è quello di cui aveva. Superata la pandemia, quasi definitivamente archiviata l’era dei “Fab Four”, ilmondiale è in un momento molto delicato. Dei mostri sacri che hanno dominato il decennio è rimasto Djokovic, oltre agli ultimi scampoli di Nadal che continua a vincere ma anche a meditare il ...