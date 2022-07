Nelle strade del X Municipio arrivano gli Stalli Rosa | i parcheggi riservati alle mamme incinte

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ostia – “È stata approvata questa mattina in Consiglio municipale la mozione per la realizzazione della sosta dedicata agli ‘‘”. Ad annunciarlo, Leonardo Di Matteo e Valentina Proietti rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità del Xdi Roma. Diventa così realtà ilo per la sosta dei veicoli a servizio delle donne in gravidanza o di genitori di bambini di età non superiore ai due anni, così come prevede il decreto legge 121 convertito in legge n. 156/2021. “IlX – afferma Leonardo Di Matteo relatore della mozione e Presidente della Commissione – recepisce in questo modo l’indicazione governativa ponendosi all’avanguardia nell’ambito di Roma Capitale. La Mobilità è sostenibile soltanto se inclusiva e gli ...