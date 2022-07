Nel Lazio si perimenta il trasporto dei farmaci con i droni (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Tre anni per mettere a punto la normativa, testare le rotte e creare le infrastrutture idonee per i servizi di mobilità aerea. Obiettivo, disegnare il contesto adatto per utilizzare i droni per il trasporto di farmaci, plasma, organi e dispositivi medici. Questi in sintesi i contenuti del Protocollo d'intesa firmato oggi dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per la Regione Lazio e dal Presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma per l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Nelle intenzioni dell'accordo, grazie ai droni saranno migliorati i servizi offerti dalle aziende sanitarie regionali che potranno intervenire con maggiore tempestività ed efficacia sfruttando il cielo. L'iniziativa, fanno sapere dalla Regione Lazio, fa parte “di un più ampio ... Leggi su agi (Di giovedì 7 luglio 2022) AGI - Tre anni per mettere a punto la normativa, testare le rotte e creare le infrastrutture idonee per i servizi di mobilità aerea. Obiettivo, disegnare il contesto adatto per utilizzare iper ildi, plasma, organi e dispositivi medici. Questi in sintesi i contenuti del Protocollo d'intesa firmato oggi dal Presidente della RegioneNicola Zingaretti per la Regionee dal Presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma per l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Nelle intenzioni dell'accordo, grazie aisaranno migliorati i servizi offerti dalle aziende sanitarie regionali che potranno intervenire con maggiore tempestività ed efficacia sfruttando il cielo. L'iniziativa, fanno sapere dalla Regione, fa parte “di un più ampio ...

