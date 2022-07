Napoli, due nomi per la difesa se parte Koulibaly! (Di giovedì 7 luglio 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli resta appeso a un filo e tiene tutti con il fiato sospeso. Il difensore potrebbe partire in questa finestra di mercato, destinazione Juventus o un altro top club europeo, lasciando un grande vuoto nel reparto arretrato della rosa di Spalletti. Proprio per questo, la dirigenza partenopea non vuole perdere tempo e valuta diversi profili per sostituire il senegalese. Oltre all’ormai noto Milenkovic della Fiorentina, corteggiato fortemente anche dall’Inter, l’edizione odierna del Corriere dello Sport svela l’interesse da parte del Ds Giuntoli per due difensori centrali che militano in campionati esteri. Il primo nome è quello di Marcos Senesi, difensore argentino con origini italiani valutato circa 20 milioni, che milita in Olanda, nel Feyenoord. Il classe ’97 è stato protagonista di una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Il futuro di Kalidou Koulibaly alresta appeso a un filo e tiene tutti con il fiato sospeso. Il difensore potrebbe partire in questa finestra di mercato, destinazione Juventus o un altro top club europeo, lasciando un grande vuoto nel reparto arretrato della rosa di Spalletti. Proprio per questo, la dirigenzanopea non vuole perdere tempo e valuta diversi profili per sostituire il senegalese. Oltre all’ormai noto Milenkovic della Fiorentina, corteggiato fortemente anche dall’Inter, l’edizione odierna del Corriere dello Sport svela l’interesse dadel Ds Giuntoli per due difensori centrali che militano in campionati esteri. Il primo nome è quello di Marcos Senesi, difensore argentino con origini italiani valutato circa 20 milioni, che milita in Olanda, nel Feyenoord. Il classe ’97 è stato protagonista di una ...

