(Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Vi scrivo per complimentarmi con voi per ilEuropean Heritage Word. E' il giusto riconoscimento però straordinario lavoro e portare avanti per. Conservo un bellissimo ricordo della mia visita alle catacombe di San Gaudioso, del vostro entusiasmo, della vostra competenza e professionalità. Grazie a queste qualità avete riportato alla luce un luogo affascinante a beneficio di tutti. Voglio ringraziarvi per il vostrodi senso civico di- continuate così!". Così il premier Marioin una lettera arrivata a sorpresa ai ragazzi de 'La' impegnati alle catacombe di San Gaudioso e premiati per il loro operato A raccontare della missiva del presidente del Consiglio, gli stessi volontari sulla ...

La battitura a Poggioreale -degli affiliati ai clan che, come è noto, difficilmente fanno ... insieme al Premier, esattamente un anno fa. Con l'aggravante - afferma Di Giacomo - che ... Napoli: Draghi scrive a giovani 'La Paranza' dopo premio,'esempio cittadinanza attiva' Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Vi scrivo per complimentarmi con voi per il premio European Heritage Word. E' il giusto riconoscimento però straordinario lavoro e portare avanti per Napoli. Conservo un be ...