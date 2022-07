Napoli, Bargiggia: “Ecco un nome nuovo per la difesa dei partenopei” (Di giovedì 7 luglio 2022) Napoli Bargiggia- Ore calde nel Napoli, dopo le visite mediche di rito i calciatori partenopei si preparano per il ritiro di Dimaro Folgarida. Tanti volti nuovi come quello di Mathias Oliveira e Kvicha Kvaratskhelia. La squadra partenopea però vira anche sul mercato in uscita, Kalidou Koulibaly in scadenza contratto nel 2023 è ricercato da tante squadre tra cui la Juventus. . “In caso di cessione di Kalidou Koulibaly, nel mazzo delle possibili alternative per gli azzurri c’è anche un’ipotesi italiana che porta ad Acerbi, in rottura con Sarri alla Lazio. Acerbi è mancino quindi potrebbe solo fare il titolare e non il quarto difensore”. Queste le parole del famoso insider di mercato. I partenopei non vogliono privarsi del difensore senegalese, De Laurentiis ha attuato un calo degli ingaggi al massimo di ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)- Ore calde nel, dopo le visite mediche di rito i calciatorisi preparano per il ritiro di Dimaro Folgarida. Tanti volti nuovi come quello di Mathias Oliveira e Kvicha Kvaratskhelia. La squadra partenopea però vira anche sul mercato in uscita, Kalidou Koulibaly in scadenza contratto nel 2023 è ricercato da tante squadre tra cui la Juventus. . “In caso di cessione di Kalidou Koulibaly, nel mazzo delle possibili alternative per gli azzurri c’è anche un’ipotesi italiana che porta ad Acerbi, in rottura con Sarri alla Lazio. Acerbi è mancino quindi potrebbe solo fare il titolare e non il quarto difensore”. Queste le parole del famoso insider di mercato. Inon vogliono privarsi del difensore senegalese, De Laurentiis ha attuato un calo degli ingaggi al massimo di ...

Pubblicità

sscalcionapoli1 : Bargiggia: “Napoli, in caso di cessione di Koulibaly, resta viva l’ipotesi Acerbi - lory80360518 : @Paolo_Bargiggia @juventusfc @kkoulibaly26 Tranquillo che ti resta a Napoli - Matador_7_ : @Paolo_Bargiggia @juventusfc @kkoulibaly26 Ti voglio bene, vedrai il Comandante @kkoulibaly26 non lascerà Napoli, r… - robypec75 : @Paolo_Bargiggia @kkoulibaly26 @sscnapoli @Acerbi_Fra @OfficialSSLazio Koulibaly non è lotain ..ama Napoli e i napo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - Bargiggia: 'Napoli, in caso di cessione di Koulibaly, resta viva l'ipotesi Acerbi -