Napoli, 4 nomi per il post-Koulibaly (Di giovedì 7 luglio 2022) Piero Hincapié del Leverkusen, Marcos Senesi del Feyenoord, Kim Min-Jae del Fenerbahce e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Sono questi... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Piero Hincapié del Leverkusen, Marcos Senesi del Feyenoord, Kim Min-Jae del Fenerbahce e Nikola Milenkovic della Fiorentina. Sono questi...

Pubblicità

AleCalabrese4 : @RatzingerDixit i Poliziotti della Questura Annunziata di Napoli sono Amici Speciale, sono 16, vi dirà i nomi Gesù Cristo - AleCalabrese4 : @RatzingerDixit i Poliziotti del Quartiere Posillipo Napoli, sono Amici Speciale, la Questura D'Annunzio, sono 14 P… - CagiaDias : RT @ParticipioPart: Il #Napoli non sta inseguendo nessun top. Sarebbe colpo troppo in controtendenza rispetto all'attuale e virtuosa gestio… - Di_Asto : I numeri sulle maglie servono per la distinta arbitrale. Per i tifosi basterebbe il nome sulla maglia, per me bast… - GiaccAvv : @LinoXgo A livello di nomi sicuramente, a livello di prestazioni in campo quelli del Napoli mi sembrano più pesanti… -