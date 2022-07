Nadal si ritira da Wimbledon “Non posso rischiare” (Di giovedì 7 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Rafael Nadal ha provato a stringere i denti e ad allenarsi, ma a fine giornata ha alzato bandiera bianca. “Non posso rischiare e restare fermo per qualche mese. Ci ho pensato tutto il giorno: mi ritiro. Questa è la mia decisione, presa per la mia salute, e ovviamente sono triste”. In una rapida conferenza stampa, il 36enne campione spagnolo ha annunciato così la sua decisione, obbligata, di abbandonare l'erba londinese. Lo strappo di sette millimetri agli addominali, regalo poco gradito della sfida di ieri contro l'americano Taylor Fritz, gli impedirebbe di fare il suo solito tennis e dunque di essere competitivo contro un giocatore in forma come Nick Kyrgios, che si ritrova così in finale senza scendere in campo. Championships sotto shock, dunque, per un epilogo che sembrava essere evitato, anche se ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Rafaelha provato a stringere i denti e ad allenarsi, ma a fine giornata ha alzato bandiera bianca. “None restare fermo per qualche mese. Ci ho pensato tutto il giorno: mi ritiro. Questa è la mia decisione, presa per la mia salute, e ovviamente sono triste”. In una rapida conferenza stampa, il 36enne campione spagnolo ha annunciato così la sua decisione, obbligata, di abbandonare l'erba londinese. Lo strappo di sette millimetri agli addominali, regalo poco gradito della sfida di ieri contro l'americano Taylor Fritz, gli impedirebbe di fare il suo solito tennis e dunque di essere competitivo contro un giocatore in forma come Nick Kyrgios, che si ritrova così in finale senza scendere in campo. Championships sotto shock, dunque, per un epilogo che sembrava essere evitato, anche se ...

