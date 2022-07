Nadal ko per infortunio: si ritira da Wimbledon: 'Decisione dolorosa' (Di giovedì 7 luglio 2022) Stavolta ha vinto il suo fisico martoriato dall'ennesimo infortunio. rafa Nadal non scenderà in campo domani per l'attesissima semifinale contro Nick Kyrgios. Rafa, che stamattina si è sottoposto a ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 luglio 2022) Stavolta ha vinto il suo fisico martoriato dall'ennesimo. rafanon scenderà in campo domani per l'attesissima semifinale contro Nick Kyrgios. Rafa, che stamattina si è sottoposto a ...

LiaCapizzi : La sofferenza fisica ad oltranza di Rafa. Perchè c'è una sola certezza: la parola <ritiro> non rientra nel vocabol… - angelomangiante : #Nadal si ritira da Wimbledon. La lesione agli addominali non gli permette di giocare la semifinale. Un torneo sem… - Agenzia_Ansa : Nadal ha annunciato il suo ritiro dal torneo di Wimbledon. Lo spagnolo non giocherà la semifinale contro Nick Kyrgi… - Ferraristefano : Domanda: #Nadal ha fatto un’impresa incredibile da infortunato contro #Fritz o ha solo agito per egoismo estremo, g… - paoloigna1 : Ha vinto in modo straordinario da infortunato, ma purtroppo per lui e noi non può proseguire #Nadal -